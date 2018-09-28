KKTC’ye ek kontenjanlar da yaramadı

KKTC üniversitelerine ek yerleştirme ile toplam bin 448 yerleştirme yapıldı. 2018 YKS ek yerleştirmelerine ilişkin sayısal veriler açıklandı.

31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan verilere göre; devlet üniversiteleri (lisans) kontenjan sayısı 384 bin 448, yerleşen öğrenci sayısı 326 bin 341. Devlet üniversiteleri lisans boş kontenjan 58 bin 107 olarak açıklandı. Ülkemizdeki üniversitelerin lisans kontenjan 13 bin 38 kişi içerisinde 5 bin 833 kişi üniversiteye girerken, Lisans boş kontenjan sayısı 7 bin 205 olarak açıklandı.