KKTC’ye gelecek olanlar artık yeni kimlik almak zorunda

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren KKTC’ye gelecek olan TC kökenli vatandaşlarına, yeni tim kimlik kartı almayı zorunlu kıldı.

Türkiye Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, ‘KKTC’ye gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dikkatine’ uyarısıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC’ye gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur.” denildi.