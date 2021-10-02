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KKTC’ye gelecek olanlar dikkat!

KKTC’ye hava, deniz ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak girecek 18 yaş üstündeki kişilerin, pazartesiden itibaren AdaPass internet sitesinden “KKTC Yolcusu Giriş Formu” doldurması zorunlu kılındı.

02 Ekim 2021 Cumartesi 21:52
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KKTC’ye gelecek olanlar dikkat!
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Bir süredir bu işlemi yapamayanların gerekli belgeleri sunması halinde ülkeye girişine izin verilirken Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bu akşam Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan kararlarıyla ülkeye gelecek yolcular için bazı zorunluluklar alındı.

Kararlara göre, ülkeye hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden girerek “KKTC Yolcusu Giriş Formu”nu doldurarak bu formun çıktısını alacak.

AB, Birleşik Krallık, Türkiye’den gelen yolcular ve Adapass’a sahip kişilerin doldurulacak formda belirtilen aşı belgesi yüklenmesi gereken yere QR kodlu aşı belgesinin ve PCR belgesi yüklenmesi gereken yere QR kodlu PCR sonuç belgesinin QR kodlarını tablet/cep telefonlarının kamerasından okutmak suretiyle yüklemesi de zorunlu olacak.

Karara göre, KKTC Yolcusu Giriş Formu ile ülkeye giriş zorunlu olup KKTC Yolcusu Giriş Formunda gerekli olan belgelerin QR kodlarının kaydedilebilmesi amacıyla sadece tablet/kişisel cep telefonlarından kullanılabilecek.

Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının “ADAPASS”, TC vatandaşlarının “HEALTHPASS”, AB vatandaşlarının “GREENPASS”

Ve UK vatandaşlarının “NHS QR Kodlu Evrak” eklemesi gerektiği kaydedilen açıklamaya göre, eklenen evraklar, ülkeye girişte kontrol edileceği için yolcuların bunları da beraberlerinde getirmesi gerekiyor.

Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını AdaPass uygulamasında belirtilen bölüme eklemeleri ve onların da ekledikleri belgeleri kontrol edilmek üzere beraberlerinde taşımaları istendi.

Bu uygulama 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.

Anahtar Kelimeler:
KKTCKKTC Yolcusu Giriş Formu
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