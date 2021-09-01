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KKTC'ye gelecek olanlar için adapass zorunluluğu getirildi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni kararlarını açıkladı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 20:54
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KKTC'ye gelecek olanlar için adapass zorunluluğu getirildi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni kararlarını açıkladı. Buna göre, 6 Eylül tarihinden itibaren KKTC’ye hava ve deniz yollarından gelecek kişiler ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak (yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR test sonucu) yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak.

Yolcular adapass.gov.ct.tr adresinden doldurulacak yolcu formunu sonrası alınacak QR kodu ile adaya giriş yapabilecek.

Açıklanan kararda bu siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişilerin KKTC’ye giriş yapamayacağının altı çizildi.

Son Güncelleme: 02.09.2021 00:00
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