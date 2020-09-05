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KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 7 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu toplam yedi erkek şahıs tespit edilerek tutuklandı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 10:44
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KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 7 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu toplam yedi erkek şahıs tespit edilerek tutuklandı.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI:

04.09.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu toplam yedi erkek şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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