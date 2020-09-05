KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 7 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu toplam yedi erkek şahıs tespit edilerek tutuklandı.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI:

04.09.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu toplam yedi erkek şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.