Sancar yazılı açıklamasında, “Rum zihniyeti ile bir federasyon kurulamayacağı artık kabul edilmeli” diyerek, Platform olarak Kıbrıs Türk tarafının yeni politikasının, eşit egemenlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği olması gerektiği düşüncesinde olduklarını ifade etti.

Sancar, “Cenevre’de bunu tüm dünyaya ilan etmeliyiz. Bizim artık bir masa etrafından kaybedecek yıllarımız yok. Başta Maraş’ın açılımı olmak üzere kendi gündemimizi yaratıp, KKTC’yi en üst noktalara taşımalıyız” dedi.

Sancar, Kıbrıs Rum tarafının müzakere masasında hep Türkiye’siz bir KKTC arzu ettiğini, bunun gerçek olamayacağını, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda, bu coğrafyalarda güvenliğinin ancak Türkiye'nin garantörlüğüyle sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.