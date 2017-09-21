KKTC'yi karıştıran "vatandaşlık" kararı

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, Pazartesi günü toplanan KKTC Bakanlar kurulunun aldığı kararla, çoğu 1974'ten sonra adaya giden Türkiyelilerin yıllar önce adada doğan çocukları olmak üzere 57 kişiye vatandaşlık verilmesine karar verildi. Ancak vatandaşlık verilenlerden biri İstanbul'da ikamet eden özel bir şirkette insan kaynakları müdiresi Şennur Gülbudak'tı. Gülbudak tatil için Ada'ya zaman zaman gitse de burada uzun süre hiç kalmamıştı. Oturma izni dahi almayan Gülbudak, adaya sadece turistik amaçlı gelip gitmişti. Bunun ortaya çıkmasıyla da adada ortalık karıştı. Muhalefet partileri başta olmak üzere adada doğup hâlâ KKTC vatandaşı olamayanlar duruma isyan ederek,”Bu vatandaşlık işlemi torpil dışında nasıl açıklanabilir. Adada doğup 25 yaşına gelen gençlerin tamamı vatandaşlığa layık görülmemişken turist vizesiyle adaya gelip giden birine vatandaşlık verilmesi çok garip. Sevgiliye vatandaşlık mı hediye edilir? Gül al, ev al, yüzük al da vatandaşlık hediye etmek ne demek?” iddialarında bulundular.



Vatandaş ve muhalefet partilerinin bu tepkisine ise iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP) cephesinden henüz yanıt verilmiş değil.