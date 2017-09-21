Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, Pazartesi günü toplanan KKTC Bakanlar kurulunun aldığı kararla, çoğu 1974'ten sonra adaya giden Türkiyelilerin yıllar önce adada doğan çocukları olmak üzere 57 kişiye vatandaşlık verilmesine karar verildi. Ancak vatandaşlık verilenlerden biri İstanbul'da ikamet eden özel bir şirkette insan kaynakları müdiresi Şennur Gülbudak'tı. Gülbudak tatil için Ada'ya zaman zaman gitse de burada uzun süre hiç kalmamıştı. Oturma izni dahi almayan Gülbudak, adaya sadece turistik amaçlı gelip gitmişti. Bunun ortaya çıkmasıyla da adada ortalık karıştı. Muhalefet partileri başta olmak üzere adada doğup hâlâ KKTC vatandaşı olamayanlar duruma isyan ederek,”Bu vatandaşlık işlemi torpil dışında nasıl açıklanabilir. Adada doğup 25 yaşına gelen gençlerin tamamı vatandaşlığa layık görülmemişken turist vizesiyle adaya gelip giden birine vatandaşlık verilmesi çok garip. Sevgiliye vatandaşlık mı hediye edilir? Gül al, ev al, yüzük al da vatandaşlık hediye etmek ne demek?” iddialarında bulundular.
Vatandaş ve muhalefet partilerinin bu tepkisine ise iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP) cephesinden henüz yanıt verilmiş değil.
KKTC'yi karıştıran "vatandaşlık" kararı
KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla 57 kişiye vatandaşlık verildi. Ancak aralarında vatandaşlık verilen bir isim tartışma yarattı.
Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, Pazartesi günü toplanan KKTC Bakanlar kurulunun aldığı kararla, çoğu 1974'ten sonra adaya giden Türkiyelilerin yıllar önce adada doğan çocukları olmak üzere 57 kişiye vatandaşlık verilmesine karar verildi. Ancak vatandaşlık verilenlerden biri İstanbul'da ikamet eden özel bir şirkette insan kaynakları müdiresi Şennur Gülbudak'tı. Gülbudak tatil için Ada'ya zaman zaman gitse de burada uzun süre hiç kalmamıştı. Oturma izni dahi almayan Gülbudak, adaya sadece turistik amaçlı gelip gitmişti. Bunun ortaya çıkmasıyla da adada ortalık karıştı. Muhalefet partileri başta olmak üzere adada doğup hâlâ KKTC vatandaşı olamayanlar duruma isyan ederek,”Bu vatandaşlık işlemi torpil dışında nasıl açıklanabilir. Adada doğup 25 yaşına gelen gençlerin tamamı vatandaşlığa layık görülmemişken turist vizesiyle adaya gelip giden birine vatandaşlık verilmesi çok garip. Sevgiliye vatandaşlık mı hediye edilir? Gül al, ev al, yüzük al da vatandaşlık hediye etmek ne demek?” iddialarında bulundular.
Burada hersey skandal. Kanunlara gore hareket eden yok.
Adada ne yasası var ki para varmı üniversite açayım size para var mı vatandaş yapayım sizi ada sirilanka li ve benzeri memleketlerden gelen insanlarla doldu yakında onlarda vatandaş olur asimile olur gider hele evlemeyede başladılar o zaman yap yeni bir kültür olacak. Olacak Olacak herşey güzel olacak.
Yıllardır hep ayni hikaye
Bir da boydan resmini görelim . Yüzü fena değil , bakanlar kurulu test etmiştir herhalde.
Bizede 2000 den beri adada olmamiza ragmen neymis efendim sen.2008 de bir gun fazla kalmissin tr de diye bekleyecekmisiz vatandaslik.hakketmiyormusuz ..Ah bide adalet demezlermi suna
Bizede 2000 den beri adada olmamiza ragmen neymis efendim sen.2008 de bir gun fazla kalmissin tr de diye bekleyecekmisiz vatandaslik.hakketmiyormusuz ..Ah bide adalet demezlermi suna
cok kolay....
kimin imzasi var?
memurlukdan alçan kim onun sorumlusu onunda var imzası onu da alçan işden
hepsine dava....
ammmmaaa nerdeeeee
torpılın varmı arkadas vandasda olursun ıs ahıbı da olursun garıbanlar da beklesın malesef burası boyle...