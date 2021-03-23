KKTOK Gözetmen eğitimlerine başladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK ), Nisan ayında başlayacak olan 2021 sezonu öncesi ilk eğitim semineri olan “Gözetmen A “ hakem eğitim seminerini geçtiğimiz cumartesi kurum binasi önünde açık havada , sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gercekleştirdi. Başkan Tigin Kişmir in de moral konuşması yaptığı eğitimde , Sportif Direktör Canben Özpasa , Sportif komite üyelerinden Sertuğ Özyiğit , Salih Yersel , Ergi Özbek,Hakan Damdelen, Seyhun Bıkmaz,İbrahim Yolcu Argun ve Ahmet Behlül de kısa kısa eğitimler verdiler. Gözetmen eğitimleri 10 Nisan da gerçekleşcek “Gözetmen B” eğitimi ile devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu , sağlık üst kurulu yönergeleri ve bakanlar kurulu kararlarını dikkate alarak, panedemi kurallarını göz önünde bulundurarak 18 Nisan’da sprint yarışı ile sezonu açmayı planlıyor.



