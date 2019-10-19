Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü etkinliği yapıldı

Güzelyurt Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Derneği’nin düzenlediği, 6. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt turu ve kültür günü etkinliği bugün yapıldı…

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:55
Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü etkinliği yapıldı

Etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars etkinliğin halkın doğayla iç içe olabilmesi, sakin yaşamı hissedebilmesi ve kültürel mirasını adım adım tecrübe edebilmesi açısından önemli olduğunu söyledi…

Güzelyurt Terminalinde bisikletleriyle toplanan katılımcılar, Güzelyurt Çarşı merkezi ve çevresinde bisikletleriyle tur attılar.

‘Yayalaştırılmış Güzelyurt Yolları İstiyoruz ’, ‘ klasik Bisiklet Müzesi İstiyoruz’, ‘ Ulaşım İçin Bisiklet Yolları İstiyoruz’,  yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, etkinlikte; Güzelyurt’un tarihi eserlerine ve bunlarla ilgili sorunlara da dikkati çektiler.

Etkinlikle ilgili olarak BRT’ye konuşan Güzelyurt Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Batuhan Beyatlı, etkinliği yerel kültürü korumak ve bisiklet sürmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediklerini kaydederek, etkinlik sayesinde Güzelyurtlulara nostaljik bir gün yaşattıklarını belirtti.

Güzelyurt Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Berk Büyükoğlu da etkinliği geleneksel hale getirdiklerine dikkati çekerek, Güzelyurt’un bisiklet kullanımına ne kadar uygun olduğu konusunda farkındalık yaratmak istediklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da etkinliğe ilk kez katıldığını söyledi, bisikletlerle kültürel yolculuğa çıkmanın çok güzel olacağını ifade etti…

Baybars, etkinlikle halkın doğayla iç içe olabileceği, sakin yaşamı hissedebileceği ve kültürel mirası da adım adım tecrübe edebilmesinin çok keyifli olacağını kaydederek, Güzelyurt’un buna oldukça uygun bir yer olduğunu da vurguladı.

BRT/..

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moldova’da halk sandık başına gidiyor
Moldova’da halk sandık başına gidiyor
DAÜ Öğrenci Konseyi: DAÜ Rektörlüğü Öğrencisini Hiçe Saymamalıdır
DAÜ Öğrenci Konseyi: DAÜ Rektörlüğü Öğrencisini Hiçe Saymamalıdır
Lefkoşa maratonuna hazır
Lefkoşa maratonuna hazır

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim