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Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun dördüncü rallisi yapılacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun dördüncü rallisi olan “Ermataş-Vitra Klasik Otomobil Rallisi” 4 Eylül 2022 Pazar günü yapılıyor

30 Ağustos 2022 Salı 18:41
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Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun dördüncü rallisi yapılacak


Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın sekizinci etkinliği ve dördüncü rallisi olan “Ermataş-Vitra Klasik Otomobil Rallisi”, 4 Eylül Pazar günü yapılıyor. Klasik severler 4 Eylül Pazar sabahı 09.30 itibarıyla toplanmaya başlayacaklar ve hazırlıkların tamamlanmasıyla ilk araç 10.30’da start alacak. Ralli, Karaoğlanoğlu’nda bulunan Ermataş Ltd. önünden başlayacak. 

KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılacak rallide ekipler, Girne’den Lefkoşa’ya toplamı yaklaşık 75 kilometre olan 3 Sabit Hız Testi’nde (SHT) yarışacaklar. Dernekten yapılan açıklamaya göre her zaman olduğu gibi etap aralarında izaz-ikramların olacağı, parkurun tamamlanmasının ardından Lefkoşa’da hep birlikte yemek yenileceği ve daha sonra yaklaşık 15.30 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ermataş mağazasında finiş ve ödül töreni gerçekleşecek.

-          Kayıtlar devam ediyor

Yapılan açıklamada, dernek üyelerine 2,25 katsayı ile puan verecek rallinin kayıtlarının da devam ettiği kaydedidli. . Organizasyonla ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0548 895 20 05 numaralı telefonun aranabileceği duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası
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