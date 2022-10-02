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Klasik Otomobil Rallisi 8-9 Ekim'de yapılacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda, bu yıl planlanan 11 etkinliğin 10’u geride kalırken sezon, “Noyanlar Group of Companies Klasik Otomobil Rallisi” ile tamamlanacak.

02 Ekim 2022 Pazar 10:56
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Klasik Otomobil Rallisi 8-9 Ekim'de yapılacak



8-9 Ekim tarihleri arasında 2 günlük programla yapılacak ralli, Lefkoşa’da Near East Bank Genel Müdürlük binası önünden 8 Ekim Cumartesi sabahı saat 10.00’da başlayacak.

Geçilecek etapların ardından 12.30-14.00 saatleri arasında Mağusa’da City Mall’da öğlen arası verilecek. Yine geçilecek etapların ardından akşam Noyanlar Sitesi’nde müzikli eğlencenin ardından konaklama olacak.

9 Ekim Pazar sabahı saat 10.30’da yeniden start alacak olan klasik severler, saat 13.00’de Noyanlar Group of Companies’e ait Makenzi Restaurant’ta öğle yemeği alacaklar ve saat 15.00’de yapılacak ödül töreni ile ralli sona erecek.

Türkiye İş Bankası’nın Şampiyona sponsoru ve Noyanlar Group of Companies’in ana sponsorluğunun yanı sıra; KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılacak olan klasik otomobil rallisinde ekipler, toplamı yaklaşık 250 kilometre olan 9 Sabit Hız Testi’nde (SHT) yarışacaklar.

Kayıtlar devam ediyor

Dernek üyelerine 3,25 katsayı ile puan verecek rallinin kayıtları 6 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek. Organizasyonla ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0548 895 20 05 numaralı telefonun aranabileceği duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil DerneğiKTKODKlasik Otomobil Rallisi
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