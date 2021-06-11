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Klasik otomobiller City Mall AVM’de yarışıyor

Gerçekleştirdiği etkinliklerle kendinden her dönem söz ettiren City Mall AVM , uzun bir aranın ardından yeniden önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

11 Haziran 2021 Cuma 12:24
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Klasik otomobiller City Mall AVM’de yarışıyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen City Mall AVM Klasik Otomobiller Slalom yarışı, 12 Haziran Cumartesi Günü saat 16.30 ‘da City Mall AVM otopark alanında gerçekleşecek.

Klasik araçların motor hacimlerine göre ve üretim yıllarına göre 7 sınıfa ayrılacakları yarışta kadınlar kategorisiyle birlikte toplam 8 sınıf olacak. Yarışın ardından ödül töreni aynı gün City Mall’da yapılacak.

Sınıflar

yarışında aşağıdaki kategorilerde yarışılacaktır;
A Kategorisi – Motor gücü 2001 cc ve üzeri olan araçlar
B Kategorisi – Motor gücü 1601 cc – 2000 cc arası olan araçlar
C Kategorisi – Motor gücü 1301 cc – 1600 cc arası olan araçlar
D Kategorisi – Motor gücü 1001cc – 1300 cc arası olan araçlar
E Kategorisi – Motor gücü 1000 cc ve daha düşük olan araçlar
F Kategorisi – Motor gücüne bakılmaksızın 1960 yılı ve öncesinde üretilmiş olan araçlar
Kadınlar Kategorisi – Yarışmacı Kadın Pilotlar
Turing Kategorisi – ( Yönetim Kurulu Üyeleri ve 25 yaşından genç araçlar. )

- Turbolu arabalar bir üst kategoride yarıştırılacaklar.

Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi, bu sezon da alınan karar doğrultusunda hız ralli araçları, drift araçlar ve motorları güçlendirilmiş offroad araçların yarışa alınmayacağı belirtildi.


 

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