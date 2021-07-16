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Klasik otomobiller yarın nefes kesecek...

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KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, ‘Klasik Otomobil Yarışı’nın yarın ZET Leisure Center’da gerçekleşeceğini duyurdu.

16 Temmuz 2021 Cuma 22:41
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Klasik otomobiller yarın nefes kesecek...

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) Başkanı Burçin Aliusta, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Aliusta, yarın gece Zet Leisure Center’da KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde gerçekleşecek olan Döveç Group and Companies ana sponsorluğundaki ‘Klasik Otomobil Yarışı’nın 117 klasik aracın kayıt yaptırmasıyla kapandığını duyurdu.

Kayıt yaptıran ekiplerin yarın en geç saat 18.00’da ZET Karting alanında hazır olması gerektiğine dikkat çeken Aliusta, ekiplerin kayıtlarını tamamlanması gerektiğine de vurgu yaptı.

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