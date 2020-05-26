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Klima çaldı

Girne’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdulkadir Mültüci dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Mayıs 2020 Salı 14:30
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Klima çaldı

Girne’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.M dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Say olayla ilgili bulguları aktardı. Say huzurda bulunan zanlı A.M'nin 25 Mayıs 2020 tarihinde Karakum' da meydana gelen "Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Polis zanlının 25 Mayıs 2020 tarihinde saat 22:00 raddelerinde kullanımında bulunan LA 233 plakalı Ford Transit model van arabayla Ozanköy'de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Tuncer Çeliker'in yapmakta olduğu "Mr. PİPE" isimli iş yerinin arka kısmına giderek, konu yerde muhafaza edilen toplam 1500TL değerindeki 11 adet hurda iç ve dış klima ünitelerini arabaya yükleyerek sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis aynı günün gecesi zanlının Karaoğlanoğlu sanayi bölgesinde bahse konu arabayla tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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