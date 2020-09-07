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Klinik şefi isyan etti, tedbir istedi

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde dün sabahtan bu sabaha 22 hastanın yatış işlemi yapılırken, şu anda yeni 25 vaka için adeta alarma geçildi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 13:48
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Klinik şefi isyan etti, tedbir istedi

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde dün sabahtan bu sabaha 22 hastanın yatış işlemi yapılırken, şu anda yeni 25 vaka için adeta alarma geçildi.

Çok sayıda yerel vaka ve onlarca temaslısı için temas takip, DNA laboratuvarı ve pandemi merkezinde hummalı bir çalışma var.

Hastanede pandemi için ayrılan yaklaşık 60 yatak, "sadece hastanede kalması zorunlu Covid 19 hastaları" tarafından doldu.

Favipiravir ve sürekli tomografi ile takibi yapılması gereken hastalar hastanede tutuluyor.

Tedavisi otelde devam eden hasta sayısı ile 70'li rakamlara ulaştı.

Hastanedeki doktor- hemşire sayısı ve yatak kapasitesi, var olan hasta sayısına yetişmekte zorlanıyor.

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Mustafa Akansoy, acil doktor takviyesi talebinde bulundu, ülkedeki bir çok aktivitenin iptal edilmesini istedi.

Mustafa Akansoy'un son geliişmeler üzerine madde madde sıraladığı önlemler şunlar:

ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER( ARABA DEVRİLMEDEN ÖNCE)

1- HAVA VE DENİZ LİMANLARININ EN AZ 10 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMASI

2- OKULLARIN EN AZ 15 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMASI.

3- POZİTİF VAKA ÇIKAN BÖLGE VEYA KÖYLERE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN EN AZ 7 GÜN DURDURULMASI VEYA İZNE BAĞLANMASI. 7 GÜNÜN SONUNDA HALKIN PCR İLE TARANMASI.

4- DÜĞÜN, NİŞAN, TOPLANTI (AÇIK VEYA KAPALI ALANDA) V.B. EN AZ BİR AYLIĞINA İPTAL EDİLMESİ.

5- TÜM EĞLENCE FAALİYETLERİNİN EN AZ 30 GÜNLÜĞÜNE YASAKLANMASI.

6- KARANTİNA TEDAVİ EKİBİNİN KORONA VIRUSÜ ALMA İHTIMALİNE KARŞI DİĞER BÖLÜMLERDEN ÇALIŞACAK DOKTORLARIN ACİLEN BELİRLENMESİ.

KAYNAK : HABER KIBRIS

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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