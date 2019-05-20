Koalisyon arayışları devam ediyor

Her iki partinin üzerinde önemle durduğu konulardan bir tanesi kurum ve kuruluşların dağılımı. Bu konuda karşılıklı görüşler yazılı olarak sunuldu. Tarafların açıklamalarına göre henüz koalisyon oluşturma aşamasına gelinmedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada gelinen noktada muhatapları ile Bakanlıklar ve bunlara bağlı daireler üzerinde durduklarını kaydederek, hükümet kurma çalışmaları ve görüşmelerinde en başından itibaren bakanlık ve kamu kurumlarında partilerin milletvekilli sayısına göre dağılımını savunduğunu belirtti.

Hükümetin bir bütün olarak çalışacağını, o yüzden herkesin milletvekili sayısına göre hakkını adil bir şekilde alması gerektiğini söyleyen Ersin Tatar, kurulacak hükümette Bakanlıklara, yasalara ve işlevselliğe göre kurumların paylaşımının söz konusu olması gerektiğini ifade etti.

Tatar, buna örnek olarak; Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmasını gösterdi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da Ulusal Birlik Partisi ile bir koalisyon hükümeti kurup kurmayacaklarının henüz netleşmediğini bildirdi.

Özersay TAK’a yaptığı açıklamada, “Kendileri açısından kurulması olası bir koalisyon hükümetinin; temel ilkeleri ve çalışma kurallarının, bakanlık ve diğer kurumlar kadar önemli” olduğunu vurguladı.

İki parti arasında bakanlıklar, daireler, kurum-kuruluşlar ve bu kurumlardaki temsiliyetler konularında karşılıklı öneriler yapıldığını ifade eden Özersay, tarafların kendi iç değerlendirmelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Özersay, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştüklerini, ancak henüz iç değerlendirme sürecinin tamamlanmadığını söyledi.

İki parti arasında bir koalisyon kurulup kurulmayacağının bu aşamada henüz netleşmediğini belirten Kudret Özersay, koalisyonun temel ilkelerinin ve çalışma kurallarının ne olacağı konusunda taraflar arasında bir belge değişimi yapıldığını ve bu konudaki müzakerenin devam ettiğini yineledi.

(BRT)