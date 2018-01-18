Koalisyon konusunda DP'nin kapısı herkese açık

Yeni Bakış gazetesinden Eniz Orakcıoğlu'na Demokrat Partinin düşüşünü ve son günlerde çıkan haberleri değerlendiren DP eski ve yeni milletvekilleri herkese makam mevki verdiklerini fakat karşılığında nankörlük gördüklerini belirterek, koalisyon konusunda kimseye kapılarının kapalı olmadığını ve herkesle görüşebileceklerini söylediler.

DP Milletvekili Fikri Ataoğlu;

“Herkese mevki verdik, nankörlük gördük”

DP Milletvekili Fikri Ataoğlu, bana göre DP’nin bugün bu noktada olması ve oy kaybının sebebi geçmişte 7 Ocak’taki gibi vekil adayları çıkarmadıklarından kaynaklandığını söyleyerek,

“7 Ocak’taki seçimlere katılırken çıkardığımız 50 adayın içerisinden çok büyük çoğunluğu gençlik kollarından gelenler ve babalarının parti içerisinde oluşundan dolayı gelenlerdir. Kısacası esas partili yani DP’li olanlarla yola çıkılmıştır. Geçmiş dönemde ise hep içimize dıştan aldıklarımız ve bizim parti ve partililerimiz sayesinde milletvekili olup sonradan kaçanlarla mücadele ettik. Tabi ki biz partililer olarak yaptığımız toplantılarda da hep bunu gündeme koyduk ve tartıştık, en sonunda da kendi içimizde bu kavgayı verme kararı aldık. Dışardan gelenlerle birlikte yürüyemeyeceğimiz anlaşıldı, çünkü biz Demokrat Parti ve partililer olarak her gelene kucak açtık, sahip çıktık, herkese makam mevki verdik ama maalesef karşılığında nankörlük gördük” şeklinde konuştu.

“Alanlı’nın yaptığı doğru ve yakışık alır değildi”

Parti içerisinde kazanıp da bugün başka partiden aday olanların bulundukları partiler için çalışma yapmalarının normal olduğunu söyleyen Ataoğlu, “En son da ‘Berova ben görevimin sonuna kadar yanınızdayım ama önümüzdeki dönem başka partiden aday olacağım’ dedi ve başka partiden aday oldu. Elbette ki aday olduğu parti için çalışmak zorundaydı. Bunların içerisinde Alanlı ‘ben aday değilim, ama ben DP’liyim’ dedi, günümüze kadar da meclis başkan yardımcılığı görevini sürdüren ve makam aracını kullanan Alanlı, bulunduğu partide değil bulunduğu partinin tam karşısında yer alan bir arkadaşımız oldu. Bu da bana göre doğru ve yakışık alır bir olay değildi” diye konuştu. Alanlı’nın Serdar Denktaş’ı bugünkü durumu değerlendirmeye ve düşünmeye davet etmesi üzerine konuşan Ataoğlu, şunları söyledi; “Ben Sayın Alanlı’nın bakış açısını bilemeyeceğim ama umarım Serdar Bey’in geçmişte parti içerisine almak istediği ve aldığı arkadaşları biz alma dememize rağmen partiye almasını kastetmiştir.”

“PM’de kimseye kapıların kapanmamasını talep ettik”

Parti meclisinde bütün yetkiyi genel başkana verdiklerini söyleyen Ataoğlu, “Yine parti meclisinde alınan karar hiçbir partiye kapının kapanmaması, bütün partilere eşit mesafede kapının açık olmasını ve herkesle görüşülmesini talep ettik ve bu doğrultuda görüş bildirdik” diye konuştu.

DP Eski Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu;

“Daha çok alternatif parti olması etkili oldu”

DP Eski Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, Demokrat Partinin bugün bu durumda olmasının ve oy kaybetmesinin çok faktörü olduğunu belirterek, “Örneğin daha önceki seçimlerde bu kadar çok alternatif partinin olmaması bir sebep olarak görülebilir. HP ile YDP’nin daha önceki seçimlerde olmaması ve bu seçimlerde olması DP’ye oy kaybettirdi. Kaldı ki bugün tepki oylarını Halkın Partisi’ne kaydığı da unutulmamalıdır. Bunun yanında Demokrat Parti kurulduktan sonra 1990’lı yıllarda Yeniden Doğuş Partisi ile bir ittifak yapmış ve bugüne kadar böyle gelmişti, ama bu seçimlerde YDP adı altında bizimle ittifakta olan partinin ayrılması da DP’nin oy kaybında etkilidir” dedi.

“Denktaş soyadının hem avantajı, hem de dezavantajı var”

Seçimlerde eskiden vekil olan kişilerin avantajlı olduğunu söyleyen Arabacıoğlu, “Demokrat Partinin bir kaybı da vekillerinin 46 tanesinin bilinmemesinden kaynaklanmaktaydı. Listenin bu seçimlerde çarşaf liste olarak belirlenmesi medyada daha çok görülen, kamuoyunda daha çok adı geçen kişilerin yeniden seçilmesine sebep oldu. Kısacası medyatik vekilleri daha çok bünyesinde barındıran partiler daha avantajlı oldu. DP’de ise sadece bir iki kişi medyatikti. Öte yandan erken seçimin ani gelişmesi adaylarımızı tam tanıtamamamız da DP’nin oy kaybına neden oldu. Bunların yanında Denktaş soyadının da parti için hem avantajı, hem de dezavantajı olduğunu da söyleyebiliriz. Örneğin Denktaş’a tepkili olan kesimin partiye oy vermemesi gibi dezavantajları da bulundurmaktadır. Bir de DP milletvekilleri veya bakanları olarak bizim ailelerimiz hep yasaktaydı. Örneğin siyasette olduğum sürece aile ile ilgili bir şey yapmış olsaydım hemen göze batacaktı. Hatta ben Milli Eğitim Bakanı olduğum dönemde yeğenim kamu sınavına girmişti ve ben kazanmasın diye dua etmekteydim” şeklinde konuştu.

“DP’nin aleyhine çalışıldığı doğrudur”

Bazı eski milletvekillerinin DP’nin aleyhine çalıştığı iddialarını doğrulayan Arabacıoğlu, “Eski Eğitim Bakanımız son güne kadar DP’den bakanlık yaptı, seçim tarihi belirlendiği zaman ise ben UBP’liyim oradan aday olacağım dedi. Peki bunu seçim tarihi belirlenmeden önce neden söylemediği bu sefer kafalarda soru işareti yaratır. Öte yandan Alanlı’nın davranışını da doğru bulmadım. Alanlı’nın bu şekilde açıklama yapması bizim dostluğumuza arkadaşlığımıza etki etmez ama yaptığı açıklamalar siyaset açısından da hoş görülmemektedir. Bu gün siyasetçilere toplumun güveni bu nedenlerden dolayı zedelenmiştir” diye konuştu.