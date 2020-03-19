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Koca: Koronavirüsten ölen sayısı 3

Bakan Koca, Yalman'ın corona virüs sonucu vefat etmesiyle vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

19 Mart 2020 Perşembe 16:18
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Koca: Koronavirüsten ölen sayısı 3

Yeni tip corona virüs ile mücadele konusunda TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendiren TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar 10 bini geçen test yaptıklarını belirterek ''Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde, yarın sabah itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz, hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak'' şeklinde konuştu. Aytaç Yalman'ın vefatı ile ilgili de konuşan Bakan Koca, Yalman'ın corona virüs sonucu vefat etmesiyle vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Son Güncelleme: 19.03.2020 17:22
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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