Koca sürprizi açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sağlık bakanı Ali Pilli ile açıklama yaptı.

T.C Sağlık Bakanı Fahrettin koca yaptığı açıklamada “Ortak davamız olan KKTC’de bulunmaktan çok mutluyuz” diyerek “KKTC için hastane ihtiyacı konusunda yoğun temaslarımız oldu. Bu kapsamda KKTC’yi kendimizden ayrı görmüyoruz. Hem hastaneyi hem de hizmetleri yerinde gördük. 42 yıl önce faaliyete gecen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesindeyiz. Daha TC. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 400 yataklı hastane konuşuldu ancak şimdi 500 yataklı yeni hastane sözünü vermeye geldik. Hastanenin nereye yapılacağını biliyoruz. 270 dönüm arazi.Yapacağımız hastane bulunduğu bölgede KKTC’de özellikle hastanın bir başka yere sevk edildiği teknik altyapısıyla her şeyiyle tam teşekküllü bir yapıda olacak. En üst noktada olacak bir sağlık üstü olacak. Modüler olacak.” dedi.