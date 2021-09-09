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Koca: TURKOVAC acil kullanım başvuru aşamasına geldi

Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım başvuru aşamasına geldiğini de söyledi.

09 Eylül 2021 Perşembe 18:50
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Koca: TURKOVAC acil kullanım başvuru aşamasına geldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşılmadığını belirterek, "Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz" diye konuştu.

Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının İstanbul'da olduğunu belirten Bakan Koca, "Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

Bakan Koca, Türkiye'deki vakaların yüzde 90'ında delta varyantı görüldüğünü söyledi.

Koca'nın açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"100 milyon doz aşılamayı aşmış bulunmaktayız. Emeği olan herkesi kutlarım. Aşı yapmak için tarlalara giden, dağ tepe demeden görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bilim insanlarımıza hürmetlerimi sunuyorum. Bugün toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür. 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır"

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