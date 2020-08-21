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KOCAİSMAİL: TOMOGRAFİ İÇİN HİZMET ALMAMIZ GEREKİYOR

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir tane tomografi cihazı olduğunu, Covid-19 salgını ile birlikte, Covid-19 vakaları ile birlikte tüm hastaların da bu cihazı kullanıyor olmasının çok ciddi bir sıkıntı olduğunu söyledi ve “Bunun için özel hizmet almamız gerekiyor” dedi.

21 Ağustos 2020 Cuma 11:15
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KOCAİSMAİL: TOMOGRAFİ İÇİN HİZMET ALMAMIZ GEREKİYOR

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir tane tomografi cihazı olduğunu, Covid-19 salgını ile birlikte, Covid-19 vakaları ile birlikte tüm hastaların da bu cihazı kullanıyor olmasının çok ciddi bir sıkıntı olduğunu söyledi ve “Bunun için özel hizmet almamız gerekiyor” dedi.
Kocaismail, pandemi ile birlikte onkoloji servisinde çok iyi bir ekibin çalıştığını söyledi ve kapalı olunan dönemde dahi onkoloji servisinin çalışmaya devam ettiğini vurguladı.
Hastaların pandeminin ilk görüldüğü günlerde endişeli olduğunu söyleyen Kocaismail, “Girdikleri her ortamlarda bir acaba diyorlar. Çok şükür ki sıkı tedbirler alındı ve çalışan personelin, ekiplerin adlığı tedbirlerle sıkıntı yaşamıyoruz” dedi.
Covid-19 ile birlikte kanser hastalarında bulaş görülmediğini söyleyen Kocaismail, en büyük endişelerinin kanser hastalarına karşı bir bulaş olayının gerçekleşme ihtimalinin olduğunu belirtti. Kanser hastalarının bağışıklık sisteni olarak bünyelerinin zayıf oldukları için yakalanma riskleri en yüksek grup olduğunu belirten Kocaismail, “Gönül arzu ederdi ki pandemiyle alakalı ayrı bir hastane olmuş olsaydı ve Burhan Nalbantoğlu Hastanesi içerisinde olmamış olsaydı” dedi.

KAYNAK : YENİBAKIŞ

Son Güncelleme: 21.08.2020 13:35
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