Kocaismail: "Unutmayın, erken teşhis de hayat kurtarır”

1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında, ülkedeki kanser hastalarının durumuna ilişkin Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'ya konuşan Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, dernek bünyesinde bulunan verilere bakıldığında, yılın başında 10 bin 723 kayıtlı hastanın bulunduğunu, yılda 700 yeni vaka geldiğini ve her gün 2 kişinin kanser hastası olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Kocaismail, “Kanser konusunda birinciyiz ya da beşinciyiz demek yanlış olur. Çok uçuk bir noktadayız ya da mahvolduk demeye de gerek yok” diyerek ülkede araştırılması gereken konunun, hastalık yaş ortalaması olduğunu vurguladı. Kocaismail, “Diğer ülkelerde bu yaş yükselirken bizde düşüyor. Bu konunun araştırılabilmesi için atılabilecek ilk adım, Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nı yürürlüğe sokmaktır” dedi.

"HÜKÜMETTEN SÖZ ALMIŞTIM..."

İlgili yasanın görüşülmesi ve yürürlüğe geçmesi adına, hükümetten Mayıs ayı için söz aldıklarını belirten Kocaismail, “Hükümetten söz almıştım. Bütçe geçer geçmez, Kanser Haftası’nda, en kötü ihtimal ise Mayıs olmadan, seçim yasakları başlamadan yasa geçecek demişlerdi” dedi.

Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın basit bir yasa olduğunu belirten KHYD Başkanı Kocaismail, “Muhalefetin karşı çıkmasına gerek duyulmayan, istihdam istemeyen basit bir yasa” şeklinde konuştu.

Yasanın gerekliliğine ilişkin de konuşan Kocaismail, Kanser Savaş Birimi isimli bir havuzun oluşturulduğunu, kanser tanısı koyan merkezlerin, gerekli bilgileri bu havuza atması halinde, kanserle mücadele için gerekli istatistiksel verilerin oluşacağını fakat konuyla ilgili yasa bulunmaması nedeniyle kimsenin bu işlemi gerçekleştirmediğini ifade etti. Kocaismail, yasanın geçmesi halinde, işlemi gerçekleştirmeyen merkezlerin bir cezaya tabi tutulacağını, bu nedenle de verilerin sağlıklı bir şekilde işlenmesi için ilgili yasanın en hızlı şekilde yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

Kocaismail, yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, hangi bölgede, hangi kanser türünün daha çok görüldüğünü gözlemleyebileceklerini kaydederek, “Örneğin bir bölgede meme kanseri çoğunluktaysa, kanser türüne ilişkin gerekli olgular araştırılabilecek” şeklinde konuştu.

"ŞU ANA KADAR SADECE EKONOMİ BAKANI RANDEVU VERDİ..."

Kanser Haftası kapsamında şu ana kadar dernek için bir tek Ekonomi Bakanı’nın randevu verdiğini belirten Kocaismail, hükümetin kurulduğu gün görüştüğü Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Filiz Besim’in, Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’na ters düşmediğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Akdoğan’da kansere karşı farkındalığı güçlendirmek adına bir yürüyüş gerçekleştiğini belirten Dernek Başkanı Kocaismail, yürüyüş sırasında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile konuştuklarını ve Uluçay’dan yasa için destek mesajı aldığını fakat henüz bir ses çıkmadığını kaydetti.

Yıllardan sonra 24 saat görev yapan bir onkoloğa sahip olduklarını belirten Kocaismail, bir dönem dâhiliyecilerin onkolog görevini dahi üstelenecek bir duruma düştüğüne dikkat çekti. Kocaismail, ikinci onkoloğun da yolda olduğu müjdesini vererek, “Yeni onkoloğumuz da yakında görevine başlayacak” şeklinde konuştu.

"NÜFUSA BAKILDIĞINDA BİZİM ONKOLOG SAYIMIZ DA YETERLİ..."

Güney Kıbrıs’ta 7 adet onkoloğun olduğunu belirten Kocaismail, “Fakat nüfusa göre bakıldığında, bizim onkolog sayımız da yeterli. Bizden oraya gidenler de var. Cihaz ve teknoloji açısından güneyden daha ilerdeyiz. Teşhislerimiz tamamen doğru, onları tebrik ediyorum. Endişe uyandıracak yanılgılara düşmüyorlar” dedi.

"EKSİK İLAÇ OLUNCA HASTALAR BEKLEMESİN İLAÇ ECZACILIK'A SORSUN..."

Hastaların ilaç sıkıntılarına ve haklarna ilişkin de konuşan Kocaismail, ilaçlarla ilgili sıkıntıların gün içerisinde giderildiğini ifade etti. Eksik ilaç konusunda hastaların oturup beklememesi gerektiğini belirten Kocaismail, “Hastalar oturup beklemesin ilaç eczacılığa sorsunlar” şeklinde konuştu. Hastaların haklarıyla ilgili de konuşan KHYD Başkanı, “Devlet hastalara kemoterapi sürecinde gelir bağlıyor. Bu tedaviler hastanın bütçesini sarsmamalı. Hastaların haklarını bilmesi gerek diye düşünüyorum” dedi.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR..."

Dernek olarak hastaların maddi manevi her zaman yanlarında olduklarını belirten Kocaismail, “Özelde tespit yapmak zorunda kalırsa dernek karşılıyor. Dernek de bağışçıları sayesinde ayakta duruyor” şeklinde konuştu. Kocaismail, kreşteki çocuklar da dahi herkesin destek çıktığını belirterek, “Çocuklar kendileri program düzenliyor. Ülkemizde kanserle ilgili bilinç yerleşti, bunun ardından da zaten erken teşhis gelir. Erken teşhis de hayat kurtarır” dedi.

"EN SON KANSERLE İLGİLİ NE ZAMAN MUAYENE YAPTIRDINIZ?"

Son olarak hasta olan ya da olmayan herkese önemli bir çağrıda bulunan Kocaismail, şöyle konuştu;

“En son ne zaman kanserle ilgili muayene yaptırdınız? En son ne zaman aracınızı muayeneye götürdünüz? Aracınızı muayeneye götürmezseniz, sizi bir gün yolda bırakabilir; aynen bedeniniz gibi. Bu yüzden aracınızı her muayeneye götüreceğinizde, kanser tetiklerinizi de yaptırınız.”