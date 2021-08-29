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Koçak: Pegasus Hava Yolları Rezaleti!

Didem Koçak isimli vatandaş annesinin ülkeye giriş yaparken Pegasus Havayolları'nın çıkardığı sıkıntılar sonucunda karşılaştığı zorluğu şu şekilde anlattı:

29 Ağustos 2021 Pazar 21:44
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Koçak: Pegasus Hava Yolları Rezaleti!

PEGASUS HAVA YOLLARI REZALETİ

Bugün sabah 7A4XXD pnr numarasıyla Adana-Ercan 06:00 seferini gerçekleştirecek olan uçağa, çift doz Biontek aşısı olan annem alınmadı.

Son aşı tarihinin üzerinden altı ay geçtiği gerekçe olarak gösterildi. Aşı ile ilgili sıkıntısı olmayan annem doğal olarak güvende kal uygulamasını indirmedi. Aşısız gibi adaya giriş yapacağını ve 750 TL ödemesi gerektiğini söyleyen hava limanı Pegasus görevlisi gerekli işlemleri önceden yapmadığı için de ayrıca anneme hakaret etti... Yanında sadece nakit olduğu için de suçlu oldu. Çünkü ödemeyi kartla kabul ediyorlarmış sadece...

Oysa ki 12 temmuz 2021 Sağlık Üst Kurulu kararlarına göre ve resmi gazetede yayımlanmış şekliyle adaya girişte istenen 6 ay kuralı kaldırılmıştır. ( resmi gazetede bulunabilir.)

70 yaşındaki bir kadının mağdur olmasından her kim sorumlu ise peşini asla bırakmayacağım.

Pegasus hava yollarına, KKTC Ankara elçiliğine, KKTC Ulaştırma Bakanlığı'na konu ile mail atılmıştır. Şimdi sıra gazetelerde.. konuyla ilgili hukuki süreç başlatacağımı da belirteyim.

Birinci resim 25 Haziran 2021 tarihli sağlık üst kurulu genel kurallar ile ilgili karar(devlet basım evi resmi gazete internet sayfasından alınmıştır) https://basimevi.gov.ct.tr

İkinci resim 15 Temmuz 2021 sağlık üst kurulu genel kurallar ile ilgili karar yani 6 ay koşulu bulunmamakta.... bugün 29 Ağustosun

Üçüncü resim ise Pegasus'un halen daha sayfasında bulunan bildiri. Bu kabul edilemez bir durum çünkü Pegasus'a göre annemin 6 ay dolmadan bir doz daha aşı yapması demek oluyor bu.."

ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 29.08.2021 21:53
Anahtar Kelimeler:
Didem Koçak
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