Kocareis Kamp Alanı'ndaki yıkım için ara emir!

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Mesut Mesutoğlu, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Kocareis Kamp Alanı'nda yıkım yapmaması için ara emir kararı verdi.

Bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde KAMP-DER ile Yeniboğaziçi Belediyesi arasında görüşülen davada Kıdemli Yargıcı Mesut Mesutoğlu, belediyenin herhangi bir yıkım yapmasının geriye dönülemez zararlar verebileceğini belirterek bu konuda ara emri kararı alındı.

Mahkeme ayrıca diğer konularında görüşülmesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi'nin dinlemesi için 21 Eylül 2020 tarihine saat 10.00'da taraflara gün verdi.

KAYNAK - HABER : HABER KIBRIS