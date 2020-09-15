Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Soruşturmaları devam edecek
Soruşturmaları devam edecek
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Darp davasında karar verildi
Darp davasında karar verildi

Kocareis Kamp Alanı'ndaki yıkım için ara emir!

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Mesut Mesutoğlu, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Kocareis Kamp Alanı'nda yıkım yapmaması için ara emir kararı verdi.

15 Eylül 2020 Salı 22:49
910 Okunma
Kocareis Kamp Alanı'ndaki yıkım için ara emir!

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Mesut Mesutoğlu, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Kocareis Kamp Alanı'nda yıkım yapmaması için ara emir kararı verdi.

Bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde KAMP-DER ile Yeniboğaziçi Belediyesi arasında görüşülen davada Kıdemli Yargıcı Mesut Mesutoğlu, belediyenin herhangi bir yıkım yapmasının geriye dönülemez zararlar verebileceğini belirterek bu konuda ara emri kararı alındı.

Mahkeme ayrıca diğer konularında görüşülmesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi'nin dinlemesi için 21 Eylül 2020 tarihine saat 10.00'da taraflara gün verdi.

KAYNAK - HABER : HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 15.09.2020 23:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karantina otelinde ilginç anlar
Karantina otelinde ilginç anlar
Önce pozitif çıktı, sonra negatif
Önce pozitif çıktı, sonra negatif
Motor sürücüsü yayalara çarptı
Motor sürücüsü yayalara çarptı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim