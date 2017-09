Kocias: "Guterres'in belgesi müzakerelere devam etmemiz için iyi bir temeldi"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ülkesinin BM Genel Sekreteri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) Antonio Guterres’in Crans-Montana’da sunduğu öneriler ve Crans Montana’da belirlenen çerçeve temelinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla çalışmalarına devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kocias, önceki gün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile New York’taki BM Merkezinde bir araya geldi. Görüşme ile ilgili BM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Genel Sekreter, Yunanistan’ı ve halkını, ülkeye giren çok sayında mülteci ve göçmenlere gösterdiği dayanışma ve şefkat için övdü”.



Açıklamada, BM Genel Sekreteri, Kocias’ın Kıbrıs sorununun geleceği ile ilgili görüşlerini dinlediğini ve Yunanistan ile eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti arasındaki ihtilafa bir çözüm bulunması için yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığı ve Birleşmiş Milletlerin her iki ülkeye desteğini teyit ettiği belirtildi. BMGS ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yapılan Kıbrıs müzakerelerinin son gecesinde BM tarafından kararların uygulanması çerçevesi ile ilgili sunulan tek belgenin devamının önemine işaret ederek, söz konusu çerçeve temelinde garanti anlaşması ve müdahale haklarının sona erdirilebileceğini vurguladı.



“Maalesef, söz konusu belge ben ve kısmen Kıbrıs hariç diğer taraflarca görüşülmedi” diyen Kocias, Britanya’nın da bir şekilde belgeyi sabote ettiğini belirtti. BMGS tarafından sunulan belgenin “müzakerelere devam etmemiz için iyi bir temeldi” şeklinde konuşan Kocias, “açık- uçlu” müzakerelerin yapılması görüşünün kabul edilmesi Yunanistan diplomasisin başarısı olduğunu ve müzakerelerin her iki tarafının da arzu ettiği durumda devam edeceğini söyledi.