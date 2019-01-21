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Koçin 2 gün daha tutuklu kalacak

Zanlı Raif Koçin tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:53
Koçin 2 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da önceki akşam babasını bıcakla yaralayan zanlı Raif Koçin tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı zanlının “Ağır Yaralama, Ciddi Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 17 Ocak 2019 tarihinde saat 16.45 raddelerinde Lefkoşa'da Kızılay bölgesindeki ikametgahında elinde bulundurduğu siyah saplı 7.5 cm ağız uzunluğu 18 cm toplam uzunluğu olan bıçak ile ikametgahın banyosu içerisinde duş almakta olan babası Kemal Korçin'in sağ omuz ön yüzüne ve ardindan göğsüne batırıp ağır yaralanmasına neden olduktan sonra bıçağın ucu kırılması üzerine, bu kez yüzüne gelişi güzel yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde  darp ettiğini söyledi. Polis memuru Necip Taşlı müşteki Kemal Koçin’nin ayni gün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip göğüs servisinde müşahede altına alındığını ve tedavisinin halen devam ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı Raif Koçin’nin ayni gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve olayda kullanılan konu bıçağın emare olarak alındığını söyledi. Zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde akıl sağlığına ilişikn muayenelerinin devam ettiğini belirten Taşlı, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için iki gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksadı ile iki gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Raif KoçinTutuklamaBıçaklamaHaberGündemKıbrıs
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