Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu
2 bin yıllık lahit bulundu
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha
Windows 7 kullananlara kötü haber
11 dakikada tükendi
11 dakikada tükendi
FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz!
FaceTime kullananlara çok kötü haber

Koçin’in cezai ehliyeti belirlenemedi

Zanlı Raif Koçin aleyhindeki soruşturma sürüyor

31 Ocak 2019 Perşembe 14:50
Koçin’in cezai ehliyeti belirlenemedi

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da babasını bıçakla yaralayan ve cezai ehliyeti olup olmadığı araştırılan zanlı Raif Koçin aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlı bu bağlamda 7 gün daha tutuklu kalacak.

banner41
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı zanlının “Ağır Yaralama, Ciddi Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 17 Ocak 2019 tarihinde saat 16.45 raddelerinde Lefkoşa'da Kızılay bölgesindeki ikametgahında elinde bulundurduğu siyah saplı 7.5 cm ağız uzunluğu 18 cm toplam uzunluğu olan bıçak ile ikametgahın banyosu içerisinde duş almakta olan babası Kemal Korçin'in sağ omuz ön yüzüne ve ardindan göğsüne batırıp ağır yaralanmasına neden olduktan sonra bıçağın ucu kırılması üzerine, bu kez yüzüne gelişi güzel yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde  darp ettiğini söyledi. Polis memuru Necip Taşlı müşteki Kemal Koçin’nin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yapılan tetkiklerde cezayi ehliyeti olup olmadığının tespit edilemediğini belirterek, YDÜ Hastanesi’nde psikiyatr muayenesinden geçirileceğini belirtti. Taşlı, zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenebilmesi için 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının cezai ehliyeti olup olmadığının araştırılması için 7 gün süre ile hastahanede tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Son Güncelleme: 31.01.2019 16:28
Anahtar Kelimeler:
Raif KoçinSoruşturmaCezai EhliyetBıçaklamaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu, EMİTT 2019 açılışına katıldı
Ataoğlu, EMİTT 2019 açılışına katıldı
Tatar’dan Hükümete ve KTÖS Genel Sekreteri’ne Eleştiri
Tatar’dan Hükümete ve KTÖS Genel Sekreteri’ne Eleştiri
Kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı
Kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim