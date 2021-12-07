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Koçyiğit: “35 yıldır UBP’liyim, kendimde bu tecrübeyi gördüm, aday oldum"

UBP Girne Milletvekili aday adayı Yalçın Koçyiğit 35 yıllık UBP üyesi olduğunu ifade ederek, “35 yıl sonra kendimde bu tecrübeyi gördüm, aday oldum” dedi, “Ben iş insanlarının sesi olacağım, tecrübemi Meclis’e yansıtacağım” ifadelerini kullandı.

07 Aralık 2021 Salı 16:48
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Koçyiğit: “35 yıldır UBP’liyim, kendimde bu tecrübeyi gördüm, aday oldum"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili aday adayı Yalçın Koçyiğit, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in sunduğu “Seçim Masası” programına katılarak ülke gündemini değerlendirdi, adaylık gerekçelerini açıkladı.

Adana’da doğduğunu ama KKTC’de büyüdüğünü, 1985 yılında adaya gelerek özel sektörde çalıştığını, evli ve iki çocuk babası olduğunu ifade eden Koçyiğit, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve İşveren Sendikası üyeliği yaptığını, çeşitli derneğin kuruculuğunu üstlendiğini belirtti.

“BU ÜLKEDE İKİ KONU ÜRETİMİ ZORLAŞTIRIYOR: ENERJİ VE DÖVİZ”

İş dünyasının, döviz ve petrol fiyatlarının artmasıyla darbe aldığını, KKTC’nin üretime dayalı bir olmamasından dolayı oldukça etkilendiğini ifade eden Koçyiğit, “Ürettiğimiz ve piyasaya sürdüğümüz mallar, ithal mallardan daha pahalı olabiliyor. Vatandaş da 10 liralık yerli ürün yerine 8 liralık ithal ürünü tercih ediyor. Bu ülkede iki konu üretimi zorlaştırıyor: Enerji ve döviz” dedi.

Araç ya da emlak gibi belli başlı mallar dışında çoğu şeyin dövizle alınıp TL ile satıldığını vurgulayan Koçyiğit, bu nedenle ekonomide dengesizliğin oluştuğunu kaydetti.

“DENETİM ŞART”

Türkiye’den gelen ürünlerin, diğer ülkelerden gelenlere oranla daha az pahalılaştığını fakat market raflarında bu ucuzluğun yansımadığını söyleyen Koçyiğit, “Denetim şart. Halka pahalının satılmasına karşıyım. Şu an yeni bir hükümet kuruldu, yeni bir bakan atandı. Sunat Bey’in bu işlere biran önce el atacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“35 YIL SONRA KENDİMDE BU TECRÜBEYİ GÖRDÜM”

Partililere seslenen Koçyiğit, neden aday olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Ben bu partinin abisiyim. Tabanından gelen abisi, kardeşiyim. Bu partiye çok emekler verdim. Hiçbir zaman UBP’nin çizgisinden çıkmadın. Kimileri o partiye, bu partiye gitti. Çıkış noktaları hep UBP oldu. Bu büyük aileden, 11 Aralık’taki seçimlerde, partiye daha faydalı insanları seçmesini talep ediyorum. Ben iş insanlarının sesi olacağım, tecrübemi Meclis’e yansıtacağım. İş insanı olan Milletvekili sayısı bir elin beş parmağını geçmiyor. Bu göreve talibim. Bu beni hakkım. Bu partinin çocuğuyum. Gençlik kollarından geldim, 35 yıl sonra kendimde bu tecrübeyi gördüm.”

Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partilerin hükümete dahil olduğunu belirten Koçyiğit, “ben tek başıma iktidar olacaktım, ikili koalisyonla olacaktım… Bunlar hikaye” dedi.

“KKTC HAFİF SANAYİYE İHTİYAÇ DUYUYOR”

Ülkenin hafif sanayi alanlarına ihtiyaç duyduğunu, teknoloji üretiminin KKTC’de yapılması gerektiğini ifade eden Koçyiğit, “Teknoloji üretimi yapmamız lazım. Bunlar hafif sanayidir. Yazılım şirketleri burada açılabilir. Yabancı şirketlerin adresi KKTC olabilir” şeklinde konuştu.

“YA BİR ŞEYİ YAPARIM YA DA HİÇ SÖYLEMEM”

Adaylığının onaylanması ve seçimlerden de Milletvekili olarak çıkması halinde ilk gündeminin ne olacağının sorulması üzerine Koçyiğit şöyle devam etti:

“Beni bilen bilir. Ya bir şeyi yaparım ya da hiç söylemem. Meclis’te ‘şunu şunu yapacağım’ dersem, bu tip söylemlere milletin karnı yok. Benim öncelikli hedefim ekonomik canlanma. İnsanların sırtındaki yükü nasıl azaltabilirim. Bunun için üç noktaya dikkat çekmek gerek: Sermaye, girişim ve üretim. Bunları başaramazsak, yalan söylemiş olurum. Ben dobra bir adamım. Halk beni böyle seçecek.”

Koçyiğit son olarak üyelere seslenerek, “Kendime, tecrübeme, üyelerimize güveniyorum. Bu şekilde yola çıkıyorum. Umarım partililer ve üyelerimiz beni 23 Ocağa taşıyacaktır” dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası

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