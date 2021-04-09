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KÖDER, Ayla Haşmet’in Hayatını Belgeselleştiriyor

09 Nisan 2021 Cuma 12:58
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KÖDER, Ayla Haşmet’in Hayatını Belgeselleştiriyor

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), konservatuvar mezunu ilk Kıbrıslı Türk kadın tiyatro sanatçısı Ayla Haşmet'in tiyatro hayatını ve başarılarını konu alan belgeselin çekimlerini tamamladı.
Konuyla ilgili KÖDER’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Telsim ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, kadın öykülerinden oluşacak belgesellere Telsim’in destekleri ile devam ediliyor. Hayata değer katan kadınları ele alan proje kapsamında ilk belgesel, ilk kadın tenisçi Özel Vassıf’la yapılmıştı.

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