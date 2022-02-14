Kokain Zanlısına 7 Gün Ek Tutukluluk Alındı

Uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde alınan bir bilgi ışığında Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekiplerince 10.02.21 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu bir otelin 401 numaralı odanın kapısı önünde tespit edilerek üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramada tasarrufunda satışa hazır vaziyette kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 33 gr ağırlığında madde, MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 70 adedi mavi renk, 29 adedi turuncu renk olmak üzere toplam 99 adet extacy hap, folyo kağıda sarılı metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1,5 gr ağırlığında madde ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra huzurda bulunan C.O.S suçüstü hali gereği tutuklanmış ve 11.02.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlının bugün 14.02.22 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkması beklenirken, tutukluluk süresi içerisinde yeniden yapılan korona testinin zanlının pozitif olduğunun belirlenmesiyle tedavi maksatlı karantina oteline sevk edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcı Hüseyin Eser, toplum sağlığı ve kamu menfaati bakımından duruşmanın zanlı gıyabında yapılması talebi, savunma avukatının itirazda bulunmaması ve yargıcın izin vermesiyle tutukluluk duruşması zanlının gıyabında yapılarak hakkında 7 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İbrahim Gökova, olgularla ilgili verdiği bilgide, alınan bilgi ışığında 10.02.22 tarihinde Gazimağusa’ da zanlının kalmakta olduğu bir otelin 401 numaralı odasında zanlı huzurunda arama yapıldığını söyledi. Zanlının otel odası girişinde tespit edildiğini, yapılan üst aramasında elinde tuttuğu naylon poşet parçası içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunarak suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Akabinde kalmakta olduğu otel odası içerisinde yapılan aramada salondaki masa üzerinde satışa hazır vaziyette ayrı ayrı paketlenmiş 10 adet naylon poşet parçaları içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 10 gr ağırlığında madde, ayni masa üzerinde iç içe geçirilmiş naylon poşetlerde MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 70 adedi mavi renk, 29 adedi turuncu renk olmak üzere toplam 99 adet extacy hap, metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1,5 ağırlığında madde ve uyuşturucu kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare alındığını söyleyen tanık mesele ile ilgili zanlının test sonucunun pozitif çıkmasıyla bir otelde karantina altına alındığını ve tahkikatını sürdüremediğini belirtti.

Bu ahval karşısında tahkikatını ve gerekli soruşturmalar yanında alınması gereken ifadelerin de alınamadığına dikkat çeken tanık polis, incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderilen emarelerle ilgili herhangi bir raporun da kendilerine ulaşmadığına değindikten sonra zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması, savunma avukatının da beyanı doğrultusunda bir sıkıntı olmaması halinde hemşire gözetiminde doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde emir verdi.

Kaynak : MHA