Kokaincilere cezaevi yolu göründü

(Kamalı Haber)

Minareliköy'de gerçekleştirilen Beyaz Kurt operasyonunda ele geçirilen 1 kilo kokain türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Chinedu Ogugua Bosah ve Ameer Hussain yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olayla ilgili bulguları aktardı

. Ramiz 22 Mart 2022 tarihinde, saat 21.30'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'de görevli bir polis ekibi tarafından Minareliköy'de, Yap-El sitesinde gerçekleştirilen ve Beyaz Kurt olarak isimlendirilen operasyonda, ZNE 620 plakalı araç konu site içerisine girerek park ettiği esnada tespit edilmesi üzerine konu araç kontrol edilmek için yanına gidildiğinde konu araçta yolcu olarak bulunan zanlı Chinedu Ogugua Bosah tasarrufunda bulunan siyah renk omuz çantası ile koşarak kaçmış olup, araç sürücüsü olan Ameer Hussain tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ramiz, olayın akabinde yapılan araştırmalar neticesinde zanlı Bosah ayni bölgede tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis zanlı Bosah‘ın yapılan sorgusunda 23 Mart 2022 tarihinde, olay mahalline götürülerek yapılan soruşturmalarda olay günü kaçtıktan sonra konu sitenin Batı istikametinde bulunan akasya ağaçları altına sakladığı siyah renk omuz çantası içerisinde, 904 gram ağırlığındaki 3 Milyon Türk Lirası değerinde Kokain türü uyuşturucu maddeyi polise teslim etttiğini mahkemeye aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda, zanlı Chinedu Ogugua Bosah’ın şu anda tarafımızdan aranmakta olan iki şahsın yönlendirmesi ile 1000 Euro karşılığında bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Güney Kıbrıs’tan alarak henüz tespit edilemeyen bir yerden 1. Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal Edip KKTC'ye ithal ettiğini ve zanlı Ameer Hussain’in ise yine aranmakta olan şahıslar ile Gizli İttifakta bulunarak anlaşıp 300 Euro karşılığında zanlı Bosah’ı Yılmazköy bölgesinden alarak olay mahalline getirdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıalrın etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip tutuklu yargılanmalarını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.