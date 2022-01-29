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Kokainden tutuklandılar!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu 3 kişi kokainden göz altına alındı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 11:19
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Kokainden tutuklandılar!
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Polisten verilen bilgi şu şekilde:

27-28.02022 tarihlerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu; toplam 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet öğütücü, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal kaşık ile bir adet plastik bardak bulunarak emare olarak zapt edilmiştir. operasyon kapsamında M.İ.M.A.T.(E-34),B.S.K.A.(E- 35) ve H.M.S.A.A.L.(E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU

28.01.2022 tarihinde, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından E.C.A.(E-29)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 29.01.2022 12:24
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