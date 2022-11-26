Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
banner107

Kokaini, araç içerisinde bulunan ayranın içine döktü!

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan M.T, Y.Ç ve A.C soruşturma kapsamında 7 gün tutuklu kalacak.

26 Kasım 2022 Cumartesi 10:53
686 Okunma
Kokaini, araç içerisinde bulunan ayranın içine döktü!



Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan M.T, Y.Ç ve A.C mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Ali Çavuş, Girne’de meydana gelen şiddet tehdidi ile ilgili aranan zanlı M.T'nin 21 Kasım 2022 tarihinde Girne’de bir iş yerinde tespit edildiğini ve pusu görevine başlandığını ifade etti.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin pusuda beklerken zanlı M.T ve Y.Ç'nin iş yerinden çıktığını, ekiplerin harekete geçtiğini açıkladı.

Polis, zanlı M.T'nin ekipleri görünce elindeki uyuşturucu maddeyi zanlı Y.Ç'ye verdiğini söyledi. Polis, Y:Ç'nin  kokaini araç içerisinde bulunan ayranın içerisine döktüğünü ifade etti. İki zanlının gözaltına alındığını belirten polis, M.T'nin üzerinde yapılan aramada cebinde bir miktar kokain türü uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, operasyon esnasında iş yeri içerisinde bulunan zanlı A.C'nin ise uyuşturucu içiminde kullanılan eşyaları pencereden attığının belirlendiğini ifade etti. Polis, yapılan aramada zanlının pencereden attığı ve uyuşturucu içiminde kullanılan folyo, pet şişenin ele geçirildiğini ve analiz için emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı A.C'nin de tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, tüm emarelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini, ancak kokainin ayranın içerisine dökülmesinden dolayı analizin uzun süreceğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca uyuşturucu maddenin nereden temin edildiğinin araştırıldığını belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvanseverler eylem yaptı!
Hayvanseverler eylem yaptı!
İşte en çok yağış alan bölgeler!
İşte en çok yağış alan bölgeler!
İsmail Zabitler hayatını kaybetti
İsmail Zabitler hayatını kaybetti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim