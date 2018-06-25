Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, İskele’de önceki gün sabah saatlerinde yürüyüş yolunda bulunan çeşme başında tamamen çıplak vaziyette yıkanırken polis tarafından suçüstü tespit edilen Yankı Kıray isimli turist tutuklandı. “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Kıray, yargılanmasında hazır bulunacağına dair kendisinin imza edeceği 30 bin TL’lik şahsi kefalet ile serbest bırakıldı. Zanlı Kıray ise mahkemede temiz yaşamak için konu suçu işlediğini beyan etti.

Devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edildi

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Paşa, zanlı Yankı Kıray’ın 23 Haziran tarihinde saat 08:30 raddelerinde İskele’de yürüyüş yolunda namusa ve ahlaka aykırı bir şekilde tamamen çıplak bir vaziyette çeşme başında yıkanarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu açıkladı. Zanlı Kıray’ın devriyede olan polis ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirten Paşa, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Paşa, zanlı Kıray’ın 20 Haziran tarihinde Türkiye’den KKTC’ye turist statüsünde 30 günlük vize ile geldiğini ve zanlının KKTC’de herhangi bir bağının bulunmadığını ifade ederek, zanlının üzerinde yapılan aramada ise 180 TL nakit para tespit edildiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Paşa, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı: Kokarak yaşayamam

Mahkemede söz alan zanlı Yankı Kıray, kötü bir niyeti olmadığını, sadece temiz olmak istediğini söyleyerek “Kokarak yaşayamam. Temiz temiz yaşamak istedim” diyerek kendini savundu.

Şahsi kefalete bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar, zanlının işlemiş olduğu suçun hafif suç kapsamında olduğunu ve 3 aya kadar hapislik ön görüldüğünü belirtti. Zanlının yargılanmada hazır olmasını temin etmek maksadı ile şahsi kefalete bağlamayı uygun ve adil bulduğunu belirten Dündar, zanlının yargılanmada hazır olacağına dair 30 bin TL’lik şahsi kefalet imza etmesi koşuluyla serbest bırakılmasına emir verdi.