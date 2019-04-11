Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Köklüoğlu 36 gram uyuşturucuyla yakalandı

11 Nisan 2019 Perşembe 15:25
Köklüoğlu 36 gram uyuşturucuyla yakalandı
banner44

(Kamalı Haber) - Metehan Sınır Kapısı’ndan toplam 36 gram hintkeneviri ithal eden zanlı Cem Köklüoğlu, tutuklandı.

banner41

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 10 Nisan’da saat 16.00’da Narkotik ekibi tarafından Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye GL 273 plakalı araçla giriş yapan zanlı Cem Köklüoğlu’nun tasarrufunda 3 gram  ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde olduğuna inanılan uyuşturucu amdde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru Özder, arabanın bagajında ise poşette koli bandına sarılı 33 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde olduğuna inanılan uyuşturucu amdde bulunarak emare alındığını söyledi.

Özder, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütlebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.



 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cem Köklüoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antik Mezarın Üstünde Kazı Yapılıyor
Antik Mezarın Üstünde Kazı Yapılıyor
Altın pasaportların kontrolü için 1.4 milyon Euro
Altın pasaportların kontrolü için 1.4 milyon Euro
Sahte para tasarrufuna 15 ay hapis
Sahte para tasarrufuna 15 ay hapis

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim