Kokudan durulmuyor

İskele Belediyesi’ne bağlı Yarköy’de en büyük sorun ağılların köy içinde olması. 2012 yılında ağıllar için yer gösterilmesine rağmen altyapısı olmadığı için kimse yerinden kıpırdamadı.



İskele Belediyesi’ne bağlı Yarköy 500 kişilik nüfusa sahip. Yarköy Muhtarı Şerif Dolu köylerinin en büyük sorununun köy içindeki ağıllar olduğunu söyledi. Dolu, gitmedikleri merci kalmadığını ancak 2012 yılında mandıra bölgesi olarak ayrılan yere altyapı adına tek bir çivi bile çakılmadığını belirtti. Gençlere kırsal arsa dağıtıldığını söyleyen muhtar Dolu, arsaların ortasında mandıra olduğunu dile getirdi. Dolu, mandıra sahiplerinin uygun yer gösterilmesi halinde taşınacağını ancak bunun da olmadığını kaydetti.

BTM liginde oynayan bir takımları ve bir de sahaları olduğunu ifade eden Muhtar, bu yıl sahanın çimlendirileceğine dair Türkiye Elçiliği’nden söz aldıklarını söyledi. Futbol takımının maçlarda Akova’ya gittiğini anlatan Dolu, bölgeye sentetik bir sahanın yapılması gerektiği görüşünü aktardı.



“HAYVANCILIK BİTTİ”

Eskiden her evde hayvancılık yapıldığını dile getiren Dolu, şimdi toplasan 10-15 evde bu işin yapıldığını söyledi. Hayvanları otlatacak mera kalmadığını söyleyen Dolu, her tarafın imara açıldığını söyledi. Hayvancılığın ilerlemesi için kasapların hayvanları okka ile almaktan vazgeçmesi gerektiği görüşünü aktaran Muhtar Dolu, insanlar hayvancılıktan vazgeçince gençlerin de köyü terk ettiğini ifade etti. Şerif Dolu, 28 arsa sahibinden 2 gencin ev yaptığını söylerken, ova yollarının da bozuk olduğunu, bu yıl o yolların da yapılacağı sözünü aldıklarını dile getirdi. Dolu, her seçim öncesi eksiklerin yapılacağı söylense de herhangi bir gelişme olmadığını da ifade etti.



“KOKUDAN OTURAMIYORUZ”

Köy sakinlerinden Haluk Başaran komşusuna ait mandıranın tam evinin karşısında olmasından dolayı mağdur olduğunu söyleyerek yaz aylarında kokudan dışarıda oturamadıklarından dert yandı. Gitmediği yer ve yetkili kalmadığını ancak hiçbir sonuç elde edemediğini söyleyen Başaran, televizyon programlarına dahi çıktığını ancak sorununa çözüm bulunmadığını dile getirdi. Ova yollarında traktörle bile gidilemediğini söyleyen Başaran, hayvan leşlerinin de yol kenarlarına atıldığından şikâyet etti. Başaran, sorunlara artık bir çare bulunmasını istediğini söyleyerek seçim zamanı kapı kapı dolaşanların icraat da yapmasını istediklerini ifade etti.



“BÖLGEDE TARIM DAİRESİ YOK”

Eskiden bölgede Tarım Dairesi olduğunu anlatan Haluk Başaran, artık Tarım Dairesi de olmadığını belirtti. Başaran, eskiden köyde susam, nohut ve pamuk da ekildiğini hatırlatarak artık kimsenin bir şey üretmediğini söyledi. Kendisinin ilaçsız meyve ürettiğini anlatan Başaran, devletin organik tarım yapan kişilere teşvik vermesi gerektiğini ifade ederek ayrı bir Organik Pazar kurulması tavsiyesinde bulundu. Haluk Başaran, köyde bir lokal olduğunu ancak kapalı durduğunu anlatarak kadınlar için bir aktivite olmadığını en azından kadınlara kurs verilebileceği görüşünü paylaştı. Başaran, kızının turizm okuduğunu ancak iş bulamadığı için evde oturduğunu ifade etti ve kırsal bölgelerdeki insanlara öncelik tanınmasını istedi. Haluk Başaran, “Günübirlik düşünmemek gerek, geleceği ve 30 sene sonraki yeni nesli de düşünmek, ona göre hareket etmek gerek” dedi.

Kaynak : Haberci Gazetesi