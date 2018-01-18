"Kokusunu seviyorum diye taşıyorum"

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Geçitkale-Sütlüce anayolunda önceki gün geçirdiği trafik kazası sonrasında aracında yaklaşık 1 gr ağırlığına Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Mustafa Topçuoğlu ile konu maddeyi Topçuoğlu’na verdiği iddia edilen ve aracında yaklaşık 74 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen Fatih Esergül tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Topçuoğlu ile Esergül aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Zanlı Esergül 74 gramın uyuşturucu değil molohiya olduğunu iddia etti...

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, zanlı Mustafa Topçuoğlu’nun 16 Ocak tarihinde Geçitkale-Sütlüce anayolu üzerinde yönetimindeki NZ 233 Z plakalı araçla trafik kazası yaptığını söyledi. Kazanın ardından polis tarafından konu araçta arama yapıldığını belirten Türe, yapılan aramada kağıt parçasına sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini ve zanlı Topçuoğlu’nun tutuklandığını açıkladı. Türe, zanlı Topçuoğlu’ndan yapılan soruşturmada konu maddeyi ayni gün Mağusa’da zanlı Fatih Esergül’den aldığının öğrenildiğini belirterek, zanlı Esergül’ün de ayni gün MY 851 plakalı aracıyla tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlı Esergül’ün huzurunda MY 851 plakalı araçta arama yapıldığını ifade eden Türe, arabanın bagajında naylon poşet içerisinde 74 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve lastik eldivenler ile araç içerisinde vites önünde uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntılar ve uyuşturucu satışında kullanıldığına inanılan 167 adet kağıt parçası bulunduğunu açıkladı. Türe, zanlı Esergül’ün konu 74 gramın uyuşturucu değil molohiya olduğunu ve kokusunu sevdiği için yanında taşıdığını beyan ettiğini söyledi.

Molohiya olup olmadığını Devlet Kimya Laboratuvarı söyleycek...

Polis Memuru Mahir Türe, her iki zanlının da tasarrufunda bulunan maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini ve konu 74 gramın uyuşturucu mu yoksa molohiya mı olduğunun gelecek olan analiz sonuçlarında belli olacağını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, zanlı Mustafa Topçuoğlu ile Fatih Esergül’ün tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mustafa Topçuoğlu ile Fatih Esergül’ün tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.