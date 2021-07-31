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Kolan Hastanesi'nde yaptırdığı PCR testinin sonucu karıştı, karantinaya alındı

Zehra Keleşzade Salcan isimli bir vatandaş, Kolan Hastanesi’nde yaptırdığı PCR testinin sonucunun karıştığını savunarak, hastaneden şikayetçi olduğunu belirtti.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:47
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Kolan Hastanesi'nde yaptırdığı PCR testinin sonucu karıştı, karantinaya alındı

Zehra Keleşzade Salcan isimli bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Salcan, 26 Temmuz tarihinde Kolan Hastanesi’nde PCR testi yaptırdığını, test sonucunun karıştığını savundu.

Test karışıklığından ötürü Özok Yurdu’nda karantinaya alındığını belirten Salcan, “Bir karışıklık olduğunu kendimi iyi hissettiğimi ve aynı gün Antijen testi yaptırdığımı ve sonucunun negatif olduğunu söyledim” ifadelerini kullandı.

Salcan, 27 Temmuz tarihinde kendisine doğrulama testi yapıldığını ve testinin negatif çıktığını da aktararak, “İki PCR testi sonucunda taburcu olacağımı söylendi. Bir gün daha Özok Yurdu'nda kalmak zorunda kaldım” dedi.

28 Temmuz tarihinde yapılan test sonucunun da negatif çıktığını ve taburcu olduğunu dile getiren Salcan, konuyla ilgili olarak Kolan Hastanesi’ne yeniden gittiğini ve bu karışıklığın izahını istediğini belirtti.

Hastanenin kendisine bir izah yapamaması sonucunda yasal yollara başvurarak, şikayetçi olduğunun altını çizen Salcan, kronik rahatsızlıklarından ötürü karantinada sıkıntılı günler yaşadığını da dile getirdi.

Son Güncelleme: 31.07.2021 17:59
Anahtar Kelimeler:
CovidKoronavirüs
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