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Köle değil, emekçiyiz!

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Taşeron işçilerin Başbakanlık önünde yaptığı eylemde, “Köle değil, emekçiyiz.” vurgusu yaptı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 16:55
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Köle değil, emekçiyiz!
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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başbakanlık önünde günlerdir eylem yapan taşeron işçi üyelerine destek için Başbakanlık önünde eylem yaptı. Eylemde, toplu iş sözleşmesi vurgusu yapıldı. 

Başbakanlık önünde zincirli eylem

“Başbakan duy sesimizi... Taşeron sistem, köleliktir.” sloganıyla eylem yapan sendika, Başbakanlık önüne zincirlerle gitti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, “ Bakanlar Kurulu gündeminde, taşeron işçiliğinin hakkı olan toplu iş sözleşmesi yoktur. Bu işçiler, devlet hademesidir.  Bu işçiler, Kamu-İş’te örgütlüdür. Yasal hakları olan toplu iş sözleşmesini istiyorlar. Devlet, devletse bu insanlara sahip çıkacak. Aylardır bu insanları ödemeyen şirket, bugün bu insanları ödeyecekmiş. Bu para, emeğin karşısında fazlasıyla hak ediliyor. Haklarımız yasal primler de yatırılmadı. Kölelik sistemi bitmiştir.

“Emeği sömürdünüz, emekçiyi tehdit ettiniz..."

2008’de başlayan taşeron sistemine artık geçit vermeyeceğiz. Hükümet edenler böyle bilecek. Bu memlekette taşeronculuğu yapamadınız, emeğe saygılı olmadınız, emeği sömürdünüz, emekçiyi tehdit ettiniz, emekçiden hep aldınız, hep cezalandırdınız” dedi.

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