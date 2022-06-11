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Kolej Giriş Sınavının ikinci basamağı bugün yapılıyor

Kolej Giriş Sınavları 2. Basamağı KGS-2 bugün yapılıyor

11 Haziran 2022 Cumartesi 09:12
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Kolej Giriş Sınavının ikinci basamağı bugün yapılıyor
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Sınavın birinci oturumu 09.00’da, ikinci oturumu ise 11.00’de başlayacak…

Sınav, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 11 sınav merkezde yapılacak…

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, sınava katılacak öğrencilerden, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun açıkladığı kararlar doğrultusunda PCR veya Antijen test sonucu istenmeyeceğini açıkladı…

Açıklamada ayrıca sınava katılacak öğrencilerin sınav merkezlerine girerken sınav giriş belgelerini göstermeleri gerektiği de hatırlatılırken, yaşanabilecek yoğunluğun önlenebilmesi adına öğrencilerin, sınavdan yarım saat önce sınav merkezinde olmaları önerildi.

Kolej Giriş Sınavlarının 1. Basamağı KGS-1 29 Ocak’ta yapılmıştı…

Öğrenciler, bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlere 2022-2023 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

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