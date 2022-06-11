Kolej Giriş Sınavının sonuçları açıklandı

Kolej Giriş Sınavları’nın sonuçları ve kolejlere kayıt hakkı elde eden öğrencilerin isimleri açıklandı. Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yayınlanan sonuçlara http://www.mebnet.net/icerik/2022-kgs-kolej-giris-sinavlari-sonuclari web adresinden ulaşabilirsiniz.

Bakanlık yaptığı açıklamada ayrıca, KGS-2 Sonuçlarına itiraz, 13-15 Haziran 2022 (Pazartesi-Salı-Çarşamba) tarihlerinde Talim ve Terbiye Dairesi’ne yapılabileceğini ve kolejlere kayıtların ise 21 – 24 Haziran 2022 tarihlerinde ilgili okullarda gerçekleştirileceğini duyurdu.