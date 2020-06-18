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Kolej Giriş Sınavlarının 2. basamağı 20 Haziran'da

Kolej Giriş Sınavlarının 2. basamağı (KGS-2), 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

18 Haziran 2020 Perşembe 11:20
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Kolej Giriş Sınavlarının 2. basamağı 20 Haziran'da

2019-2020 Öğretim Yılı Kolej Giriş Sınavlarının 2. Basamağı (KGS-2), 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Maarif Koleji, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 10 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00 – 10.30, ikinci oturumun ise 11.00 - 12.30 saatleri arasında yapılacak.

Covid-19 pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılan düzenleme ile öğrenciler okullarda 250 kişiyi aşmayacak şekilde, 12’şer kişilik sınıflarda sınava alınacak.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 1878 öğrencinin katılması bekleniyor.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından ise sınav sonuçlarının da aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Öğrenciler; iki basamaktan elde ettikleri puanların (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) hesaplanması sonucunda elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2020-2021 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecekler.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 620 öğrenci 2020-2021 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

Son Güncelleme: 18.06.2020 15:26
Anahtar Kelimeler:
Kolej Giriş SınavlarıKGS-2
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