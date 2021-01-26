Kolej Sınavı 20 Şubat'ta Olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu kolej sınavının 20 Şubatta yapılmayacağını açıkladı.
Amcaoğlu: "Yüz yüze eğitime geçilecekti ancak yaşananlardan dolayı ertelemek zorunda kalacağız. Akademik takvim üzerinde çalışma yapılacak."
Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu kolej sınavının 20 Şubatta yapılmayacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu kolej sınavının 20 Şubatta yapılmayacağını açıkladı.
Amcaoğlu: "Yüz yüze eğitime geçilecekti ancak yaşananlardan dolayı ertelemek zorunda kalacağız. Akademik takvim üzerinde çalışma yapılacak."