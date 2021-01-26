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Kolej Sınavı 20 Şubat'ta Olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu kolej sınavının 20 Şubatta yapılmayacağını açıkladı.

26 Ocak 2021 Salı 11:00
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Kolej Sınavı 20 Şubat'ta Olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu kolej sınavının 20 Şubatta yapılmayacağını açıkladı.

Amcaoğlu: "Yüz yüze eğitime geçilecekti ancak yaşananlardan dolayı ertelemek zorunda kalacağız. Akademik takvim üzerinde çalışma yapılacak."

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