Kolej sınavına gireceklerin dikkatine

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi, Kolejlere Giriş Sınavı ile ilgili öğrencilere ve velilere yönelik bilgilendirme duyurusu yayımladı.

Değerli öğrenciler ve veliler;

Bilindiği üzere Kolejlere Giriş Sınavının (KGS) 12 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacağı daha önceden açıklanmış ve sınav kılavuzu Bakanlığımız resmi internet sitesinden yayınlanmıştır. KGS sınavına kadar olan süreç ile ilgili önemli işler ve aşamalar aşağıda belirtildiği gibidir.

· 4 Haziran 2021 Cuma; başvuruda bulunan öğrencilerin tercih ettikleri okullara göre, sınava girecekleri okul, aday numaraları ve sınav salon numaraları Bakanlığın web sayfasından alfabetik sıraya göre yayınlanacaktır. Velilerimizin duyuruları takip etmesi önemle rica olunur.

· Öğrenciler ve öğretmenler sınava PCR testleri ile alınacaktır. Sınav öncesi tüm öğrenciler, başvurularında tercih ettikleri okullarda, 10 – 11 Haziran 2021 (Perşembe - Cuma) tarihlerinde, 09.00 – 12.00 saatleri arasında PCR testlerini yaptırmakla yükümlüdürler. PCR testini ibraz etmeyen öğrenciler sınav merkezine alınmayacaktır. Herhangi bir sorun olmaması için değerli velilerin bu hususta hassasiyet göstermeleri beklenmektedir.

PCR Merkezleri aşağıdaki gibidir.





· 12 Haziran 2021 Cumartesi günü Kolejlere Giriş Sınavı, öğrencilere e posta ile bildirilen ve Bakanlığın web sayfasından da yayınlanacak olan okullarda yüz yüze yapılacaktır. Öğrenciler sınava girerken yanlarında öğrenci belgesi, banka dekontu ve PCR test sonucunu gösteren çıktıyı bulundurması zorunludur.

· Covid 19 Pandemisi nedeniyle çocuklarımızın KGS ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına, sınava kadar olan süreçte ve günlük yaşamda uyulması gereken kurallara (maske mesafe, hijyen) özen gösterilmesi gereklidir. Bilindiği gibi bu sınavın telafisi bulunmamaktadır. Dolayısı ile çocuklarımızın sağlığını etkileyecek temaslardan ve ortamlardan uzak tutulması ciddi önem arzetmektedir.