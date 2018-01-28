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Koleje Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Kolej Giriş Sınavları’nın 1. Basamağı (KGS-1) dün yapıldı. Sınav sonuçları açıklandı....

28 Ocak 2018 Pazar 11:07
Koleje Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
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Kolej Giriş Sınavları’nın 1. Basamağı (KGS-1) dün yapıldı.

Sınav, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirildi.

Sınav sonuçları Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlandı.

2018 Kolej Giriş Sınavları, I. Basamak (KGS-1) aday numarasına göre sıralı listeleri şöyle. Üzerine tıklayıp öğrenebilirsiniz...

Lefkoşa Türk Maarif Koleji

Lefkoşa Hala Sultan İlahiyat Koleji

Gazimağusa Türk Maarif Koleji

Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji

Güzelyurt Türk Maarif Koleji

İskele Bekirpaşa Lisesi

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamağı KGS-2 ise 9 Haziran Cumartesi yapılacak. Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2018-2019 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci 2018-2019 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

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Son Güncelleme: 28.01.2018 11:13
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