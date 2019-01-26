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Kolejlere giriş sınavlarının birinci basamağı bugün yapılıyor

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:49
Kolejlere giriş sınavlarının birinci basamağı bugün yapılıyor

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Devlet kolejlerine giriş sınavlarının 1’inci basamağı bugün yapılıyor. Toplam 2 bin 107 öğrencinin katılması beklenen sınavın sonuçlarının bu akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlâhiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturumda yapılacak sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında olacak.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları bakanlığın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Kolej Giriş Sınavlarının ikinci basamağı 25 Mayıs Cumartesi yapılacak. Öğrenciler bu iki basamaktan sağladıkları puanların hesaplanması sonucunda elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2019-2020 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Kolejlere Giriş Sınavları
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