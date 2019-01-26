Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları bakanlığın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Kolej Giriş Sınavlarının ikinci basamağı 25 Mayıs Cumartesi yapılacak. Öğrenciler bu iki basamaktan sağladıkları puanların hesaplanması sonucunda elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2019-2020 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.
Kolejlere giriş sınavlarının birinci basamağı bugün yapılıyor
26 Ocak 2019 Cumartesi 11:49