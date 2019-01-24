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Kolejlere giriş sınavlarının birinci basamağı cumartesi

Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) birinci basamağı cumartesi günü yapılıyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 15:16
Kolejlere giriş sınavlarının birinci basamağı cumartesi

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlâhiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış 2 bin 107 öğrencinin katılması bekleniyor.

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Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları bakanlığın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucuyla değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.
 

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamağı 25 Mayıs Cumartesi yapılacak. Öğrenciler;bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2019-2020 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci 2019-2020 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

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Kolej Giriş SınavlarıHaberGündemKıbrıs
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