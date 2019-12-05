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Kolombiya’da hükümetin oluşturduğu diyalog masası protestoları durduramadı

Kolombiya’da grev örgütleyicilerinin hükümetin oluşturduğu diyalog masasına dahil edilmesine rağmen gidilen 3’üncü genel grev çerçevesinde, hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

05 Aralık 2019 Perşembe 09:50
Kolombiya’da hükümetin oluşturduğu diyalog masası protestoları durduramadı

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmadığı iddiaları ve toplum liderlerine yönelik suikastlerin devam etmesi gibi nedenlerin halkta oluşturduğu hoşnutsuzluğun yanı sıra hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında 21-27 Kasım tarihlerinde gidilen grevlerin ardından yeniden bir günlük genel grev ilan edildi.

Grevin örgütleyicilerinin hükümetin toplumun farklı kesimleriyle oluşturduğu Büyük Ulusal Diyalog Masası’na dahil olmasına rağmen gidilen genel grev çerçevesinde, başkent Bogota’nın yanı sıra Bucaramanga, Cali, Medellin, Villavicencio, Manizales, Pereira, Tunja ve Cartagena gibi önemli şehirlerde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

Gösterilerde bazı kentlerde polis ve göstericiler arasında arbede yaşanırken, Bogota’nın birçok bölgesinde düzenlenen yürüyüşlerde ise sorun yaşanmadı.

Ülkenin Cauca Yönetim Bölgesi kırsalından gelen yerli temsilcilerinin de destek verdiği kalabalık, kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı’nda toplandı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan ve Bogota Büyükşehir Belediyesinin son dakikadaki izniyle göstericilere açılan meydanda gün boyu bekleyen ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan yüzlerce gösterici, daha sonra yeniden kent merkezine doğru harekete geçti.

Bogota’daki en işlek yollardan 7’nci Cadde’de ilerleyen göstericiler, caddeyi Ulusal Müze önünde araç trafiğine kapattı. İlerleyişini sürdüren ve Hippi Parkı’na ulaşan göstericiler, burada da trafiği durdurmalarına karşın herhangi bir polis müdahalesi ile karşılaşmadı.

Başkent Bogota ile birçok önemli kentte gerçekleştirilen ve yer yer güvenlik güçleri ile arbedeye dönüşen gösterilerde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 379’u polis 749 kişi de yaralandı. 

Kolombiya’da yarın yeniden genel grev ilan etmesi beklenen sendikalar, özelleştirmelerden vazgeçilmesi, son 2 yılda öğrenciler ve yerlilerle varılan mutabakatlara sadık kalınması, barış anlaşmasının uygulanması, toplum liderleri ve muhtarlara yönelik suikastler karşısında adım atılması, göstericilere yönelik şiddet uygulamakla suçlanan Kolombiya polisi toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD’ın lağvedilmesi, emeklilik ve ücretlerle ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi ve vergilerin hafifletilmesi gibi taleplerde bulunuyor.

(BRT/AA)

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KolombiyaHaber
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