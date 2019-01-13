Kolombiya’da yolsuzluğa isyan! Tüm ülke geceyi sokakta geçirdi

Kolombiya’nın Medellin, Cali, Tunja, Barranquilla, Popayan gibi önemli şehirlerinde yolsuzluk karşıtı gösterileri yapıldı. Başkent Bogota’daki

Başsavcılık binasının önü de yüzlerce Kolombiyalının gösterisine sahne oldu.

Başkentte pankartlar ve sloganlarla Başsavcı Martinez’i istifaya çağıran göstericiler, polisin yoğun güvenlik önlemleriyle kapattığı başsavcılık binasına lazerle Odebrecht’in logosunu yansıttı.

Göstericiler Başsavcı maskeleri taktı.

Ağzı Grupo Aval (Başsavcının çalıştığı eski şirket) logosu ile kapatılmış Martinez maskesi takan Kolombiyalıların, “Siyanür” ve “Başsavcılık” yazılı su şişeleri taşıması dikkat çekti.

Göstericilerin Başsavcılık bayrağını gönderden indirip yaktığı protesto, son günlerde suikastlerle öldürülen toplum liderleri için yapılan saygı duruşu ile sona erdi.