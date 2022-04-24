Koluyla direksiyondaki gaz koluna bastı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

23.04.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Beşparmak köyünde, S.İ(E-31)’nin talimatıyla, yerde olduğu sırada traktörü çalıştırmak isteyen Ali Yusuf İPEK(E-15), vites takılı olduğundan konu traktörün hareket etmesine müteakip, yanlışlıkla koluyla direksiyondaki gaz koluna basması sonucu, traktörün sağ arka tekerleği altında kalarak ağır şekilde yaralanmıştır. Ali Yusuf İPEK kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet hastanesinde yapılan tedavisinin ardından belinde kırık teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Olayda ihmali görülen S.İ. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.